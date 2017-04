"Quand a lieu l'élection ?", "Pour qui voter ?" : les drôles de requêtes des internautes sur Google

A en croire Google, "l’intensité des recherches pour l’élection présidentielle en France a bondi de 316 % au cours des dernières 24 heures en France". Toutefois, dans ce flot de requêtes, certaines, et pas des moindres, peuvent interpeller. Ainsi, parmi les plus tapées, on retrouve : "Quand a lieu l’élection française ?" ou encore "Qui va gagner l’élection présidentielle ?"





Des questions surprenantes qui côtoient des interrogations d'ordre pratique, comme "Comment voter sans sa carte d'électeur ?" ou des questions sur les horaires des bureaux de vote. Autant d'informations que vous pouvez trouver sur notre site, ici ou ici.





Enfin, et plus l'heure avance, plus ces requêtes vont prendre de l'ampleur, les internautes cherchent à connaître les résultats de ce premier tour de scrutin, en tapant notamment le nom de médias belges ou suisses. Si rien n'interdit de les consulter, sachez qu'il est formellement prohibé d'en faire état sur les réseaux sociaux, sous peine d'une amende de 75.000 euros. Là encore, on vous explique tout ceci dans un article dédié.





