Quand le candidat Fillon ressort la notation des ministres... du Premier ministre Fillon

Régime sec pour les ministres. Si François Fillon est élu président le 7 mai 2017, les membres de son équipe gouvernementale seront surveillés de près. C'est ce qu'a annoncé le candidat de la droite et du centre à la présidentielle, lundi 13 mars, lors de la présentation de son projet présidentiel, et plus particulièrement de son projet pour la "transparence de la vie publique".





Ainsi, l'ancien Premier ministre a-t-il promis "un gouvernement restreint de 15 membres", avec des ministres choisis "sur le critère de la compétence", dotés de "10 personnes par cabinet". Sûrement échaudé par sa propre expérience à Matignon et les nombreuses sorties de route gouvernementales sous le quinquennat Hollande, il a également appuyé sur la nécessaire "collégialité et solidarité gouvernementale", la "prévention des conflits d'intérêt" et "la bonne utilisation des moyens publics".