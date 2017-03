Quand François Fillon assure aux agriculteurs que NKM (qui le soutient encore) "ne sera pas ministre de l'Agriculture"

Nathalie Kosciusko-Morizet a beau faire partie de ces quelques fidèles qui clament encore que leur soutien à François Fillon "est total", cela n'empêche manifestement pas ce dernier de torpiller l'ancienne ministre de l'Écologie de Nicolas Sarkozy.





Alors qu'il s'adresse jeudi au Conseil de l'agriculture française, le candidat de la droite s'emploie à donner quelques gages aux représentants de la profession. Parmi ces gages, quelques doutes exprimés sur le Grenelle de l'Environnement (souhaité à l'époque par Nicolas Sarkozy et porté largement par NKM), et l'assurance à la profession "qu'une loi se fait et peut se défaire".