Quand François Fillon revoit (fortement) à la baisse le déficit public de la France

"Ce déficit n'est pas le mien", prévient le candidat à la présidentielle, interrogé sur le risque que la France ne respecte pas ses engagements de 3% vis-à-vis de ses partenaires européens. "Un volume important de dépenses non financées ne prendra effet qu'en 2018, creusant encore le déficit". Et de rappeler l'objectif de son projet, qui vise à "corriger cela et être aussi proche que possible de 3% en 2018 avec un objectif zéro déficit en 2022".