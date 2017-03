Quand l’extrême droite ressort une vieille interview de Mélenchon sur le Front national

Cette déclaration, reprise hors contexte et des années plus tard, fait le miel de la fachosphère sur internet. Le 28 mars, c’est la page Facebook identitaire "On aime la France" qui relayait l’article, avec pour instruction de faire "exploser" le compteur de partages. En moins de 24 heures, plus de 12.500 personnes ont suivi la consigne. On retrouve d’ailleurs la citation sur d’autres sites de la patriosphère, comme Egalité et réconciliation ou le Nouvel ordre mondial.