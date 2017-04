Quand Laurent Ruquier juge Jean Lassalle "affligeant"

Si on le cherche, on le trouve… Laurent Ruquier n’a pas apprécié que Jean Lassalle remette en cause sa parole. Invité ce samedi, le candidat à l’élection présidentielle a déploré que son dernier passage dans l’émission, il y a quelques mois, ait été largement coupé au montage. D’après l’élu béarnais, sur une heure d’enregistrement, seulement 33 minutes ont été conservées lors de la diffusion.





Une accusation réfutée par Laurent Ruquier, invitant Jean Lassalle à vérifier avec lui. "On a en effet enregistré 60 minutes et on a diffusé 42 minutes car on a gardé que ce qui était cohérent", a lancé l’animateur. Ce qui est exact puisque la vidéo de la dernière prestation du député, toujours en ligne, dure en effet près de 42 minutes.