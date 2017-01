Quand le patron du Medef regrette que François Fillon veuille supprimer 500.000 fonctionnaires

Selon Pierre Gattaz, François Fillon, qui est "peut-être celui qui a mis le plus de détails dans son programme", aurait donc été plus avisé de ne pas donner un tel objectif, même si ce dernier est "louable à terme". Et voici le conseil pratique du patron : "Ces 500.000 fonctionnaires de moins, ils se feront presque naturellement, par des départs en retraite qui ne seront pas remplacés par exemple, par l'utilisation de l'outil numérique [...] Et là, vous le faites naturellement en marchant sans créer de drame absolu."





Pierre Gattaz n'a pas oublié pour autant qu'il y avait aussi une primaire à gauche. Le numéro 1 du Medef a "regretté" à ce titre qu'à la différence de la droite, les candidats n'aient pas abordé la question "du plein-emploi et du retour à la croissance", "objectif essentiel du pays". A propos d'Emmanuel Macron, qu'il juge "intéressant", il attend "le détail de ses programmes". "Nous attendons des propositions un peu plus concrètes, détaillées, de tous les candidats", a conclu plus généralement le dirigeant. Le Medef, on l'aura compris, se tient prêt, lui, à contribuer au débat.