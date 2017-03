Que contient le livre sur la place Beauvau dont François Fillon s'est servi pour accuser François Hollande d'être à l'origine de fuites ?

Pour autant, le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles le reconnaît, ce livre parle aussi de "plein d'autres choses". "Nous on a choisi les 'bonnes feuilles', on récupère des extraits (...) qui nous semblent les plus intéressants" pour les lecteurs dans cette campagne et au regard des dernières affaires révélées dans la presse.





Il note notamment de nombreuses "anecdotes", comme la mise en examen du directeur de cabinet de Manuel Valls, "dès lors" que ce dernier ait "décidé de se présenter à la primaire de la gauche". "L’objectif, résume-t-il, est de retracer cinq ans de quinquennat de François Hollande, de gestion du ministère de l’Intérieur, de la place Beauveau, de l’Elysée".





Mais François Fillon l'a-t-il vraiment lu ? C'est en tout cas ce qu'il a assuré sur France 2 jeudi soir, ajoutant même qu'il ne s'est pas basé sur "les bonnes feuilles" de Valeurs Actuelles mais sur une version "PDF". Sur Twitter, le journaliste Olivier Biffaud a indiqué qu'il avait contacté Didier Hassoux, qui lui aurait précisé qu'"aucun PDF" de son livre ne serait pourtant disponible à l’heure actuelle.