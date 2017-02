Que pesait François Bayrou lors des élections précédentes ?

La première participation de l'ancien ministre de l'Education nationale d'Edouard Balladur (1993-1997) remonte à 2002. Membre de l'ancienne UDF, il avait dû faire face à une fronde d'une partie des responsables centristes appelant à un ralliement dès le premier tour à Jacques Chirac pour contrer la candidature du Premier ministre Lionel Jospin. Il s'était malgré tout maintenu et avait décroché 6.84% des voix, se plaçant en troisième homme, mais loin derrière Lionel Jospin, lui-même éliminé au profit de Jacques Chirac et de Jean-Marie Le Pen.





François Bayrou avait alors appelé Jacques Chirac à former une vaste coalition basée sur un large succès face à Jean-Marie Le Pen, mais le président sortant avait opté pour une union plus classique de la droite et du centre, aboutissant à la création de l'UMP.