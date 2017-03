Quelle est donc cette “taxe robots” proposée par Benoît Hamon ?

MODE D'EMPLOI - L'une des propositions les plus emblématiques et les plus polémiques de Benoît Hamon consiste à instaurer une taxe sur les robots pour anticiper la raréfaction du travail engendrée par la révolution technologique. La mesure a même reçu un soutien de poids : celui du milliardaire américain Bill Gates. Au fait, de quoi s'agit-il ?