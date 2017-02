Quelle est donc cette “taxe robots” proposée par Benoît Hamon qui séduit jusqu’à Bill Gates ?

Benoît Hamon explique, dans son projet, que la création d'une taxe "sur la richesse créée par les robots" a pour but de garantir le financement de notre protection sociale et du revenu universel, autre mesure polémique préconisée par le député des Yvelines évaluée à plus de 300 milliards d'euros. Pour le candidat à la présidentielle, lorsqu'un salarié est remplacé par une machine, "la richesse créée bénéficie essentiellement aux actionnaires", c'est-à-dire au capital.





Pour changer la donne, il faut, dit-il, taxer cette richesse "en appliquant les cotisations sociales sur l'ensemble de la valeur ajoutée et non plus seulement sur le travail". Autrement dit, considérer la machine comme un véritable salarié, avec les coûts que cet emploi induit. Dans son interview, Bill Gates ne dit pas autre chose.