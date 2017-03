Question Off - Alexis Corbière et Raquel Garrido, "les petits chéris" de Mélechon, soutiens de la première heure

OFF - Quelques grammes de douceur dans le monde impitoyable de la politique.... On les doit à Jean-Luc Mélenchon qui n'hésite pas à se montrer un brin paternel lorsqu'il évoque le couple formé par Alexis Corbière, son porte-parole et l'épouse de ce dernier, Raquel Garrido, avocate du patron de la "France insoumise".