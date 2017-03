Question OFF : Nathalie Arthaud ne craint aucun des autres candidats à la présidentielle

OFF - Nathalie Arthaud ne craint pas la confrontation avec ses adversaires à la présidentielle auxquels elle sera opposée le 4 avril lors du second débat télévisé. "Des "pantins" pour la plupart d'entre eux qui "prétendent gouverner" mais seraient soumis à "cette loi du capitalisme, du profit et de l'argent" a déclaré la candidate Lutte ouvrière sur LCI.