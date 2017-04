Chef du RAID, fan d'arts martiaux : qui est Jean-Michel Fauvergue, candidat aux législatives d'En Marche en Île-de-France ?

Ce parachutiste, qui a été officier au 35eme régiment d’artillerie parachutiste, selon un site spécialisé sur le RAID, "lit et parle l'anglais et l'espagnol et possède même des notions de mandarin". Qualifié de "sportif invétéré" par le site, il "pratique entre autres le Wushu, sport de compétition, dérivé des arts martiaux chinois traditionnels".