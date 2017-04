Qui sont les 14 candidats aux législatives dont Emmanuel Macron a dévoilé les noms ?

Mounir Mahjoubi. Ancien membre de l’équipe Royal puis Hollande lors des précédentes élections présidentielles où il pilotait "la conception et la réalisation du site web de campagne", Mounir Mahjoubi avait été nommé en février 2016 président du Conseil national du numérique par le chef de l’Etat. Reconnu dans le monde du numérique, cet entrepreneur a 33 ans.





Laetitia Avia. Avocate au Barreau de Paris et co-fondatrice du cabinet APE Avocats, Laetitia Avia est également maître de conférences à Sciences Po. Agée de 31 ans, elle est spécialisée dans les contentieux financiers et boursiers.





Alexandre Aïdara. Enarque et centralien de 49 ans, Alexandre Aïdara a commencé comme consultant notamment pour la Société Générale avant d’entrer dans la fonction publique à la direction du budget et du conseil d’Etat. Il a pris part au think tank Terra Nova et a fondé Régénération citoyenne.