Quitter l'Europe : le plan B de Mélenchon n’est-il que du flan ?

Jean-Luc Mélenchon aurait-il fait volte-face ? Aurait-il remisé son plan B au placard ? C’est en tout cas ce que cette apparente contradiction pourrait laisser penser... Sauf qu’il n’en est rien. Le candidat de la France insoumise tient invariablement la même position sur le sujet. Seule la subtilité de l’argumentation diffère en fonction de l’assistance.





En réalité, l’ancien socialiste brandit la menace d’une sortie de la France de l’UE avant tout pour exercer une forme de chantage sur l’Allemagne. D’ailleurs, il l’a lui-même reconnu implicitement le 17 mars dernier sur BFM. "Ma formule (sur l’Europe), on la change ou on la quitte, ce n’est pas une formule de propagande pour les Français, c’est une formule qui est destiné, avant même que je sois élu, à être entendu par mes partenaires".





Et bien souvent, quand on l’interroge sur l’avenir de la France hors de l’UE, le candidat préfère rappeler le poids politique et économique de notre pays et son rôle prépondérant dans les instances européennes. "Si les Français s’en vont, il n’y a plus d’Europe, donc on est fort. On est en état de dire que si vous voulez qu’on reste, rendez-nous la vie possible. Et à ce moment-là, on peut commencer à avoir une marge de manœuvre", a indiqué le leader de la France insoumise le 22 mars dernier devant les étudiants de l’Essec.





Le politologue Thomas Guénolé a récemment comparé cette menace de sortir de l’UE à une forme de "dissuasion nucléaire". Une comparaison que le camp Mélenchon ne récuse pas. "La formule est un peu rude, mais l’idée est très juste, indique à LCI le porte-parole du candidat, Alexis Corbière. Nous ne menaçons pas par la peur mais nous avons la conviction que la France est un grand pays qui pèse en Europe. Et nul ne peut lui imposer ce qu’elle ne veut plus". Un pari aussi périlleux qu’audacieux.