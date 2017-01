Rachida Dati : "NKM trahira François Fillon comme elle a trahi tous les autres"

Sur France Info, Rachida Dati a également réservé de nouvelles attaques à François Fillon, déplorant qu’il n’ait pas "consulté" les élus des arrondissements situés dans cette circonscription avant de promouvoir NKM. Si elle loue la "constance" de l'ancien Premier ministre au cours de la primaire de la droite et du centre, elle ne veut pas que "cette constance se confine à l’enfermement voire à l’isolement", dit-elle.





Et concernant sa campagne présidentielle, elle conclut : "il me donne l’impression qu’il a commencé un marathon et qu’il a déjà plus de souffle".