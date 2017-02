Rassemblement à gauche : où en est Benoît Hamon de ses discussions avec Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ?

L'UNION FAIT LA FORCE - La gauche le sait, pour avoir une chance de figurer au second tour de l’élection présidentielle, elle doit se rassembler. Mais derrière et avec qui ? Si Benoît Hamon et Yannick Jadot sont sur le point de trouver un accord, les discussions patinent et n’aboutiront probablement jamais avec Jean-Luc Mélenchon.