Non, les prières de rue ne sont pas interdites en France mais...

Depuis plusieurs jours, les habitants de Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine protestent contre la fermeture de leur salle de prière. Ils organisent notamment des prières dans la rue, n’ayant plus de lieu où se réunir.





Invitée à réagir à ces événements dans la matinale d’Europe 1 lundi, Marine Le Pen, candidate du Front national, a affirmé que les prières de rue sont prohibées en France, et que par conséquent, "il faut faire respecter la loi". Sauf qu’il n’existe pas de loi en matière de prière de rue, et pour cause, ces dernières ne sont pas interdites en France.