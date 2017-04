"RENDS LES SESTERCES" : quand François Fillon se compare à Vercingétorix, Twitter se marre

BAD BUZZ - En meeting en Auvergne, le candidat des Républicains a invoqué le chef gaulois Vercingétorix, victorieux contre César lors de la bataille de Gergovie (mais qui se rendit quelques mois plus tard à l'empereur romain). La référence a été largement moquée sur internet, et on vous a sélectionné les tweets les plus drôles.