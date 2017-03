René Dosière, député et auteur d"Argent, morale et politique" : "Je parrainerai Emmanuel Macron"

SOUTIEN – Emmanuel Macron pourra compter sur le parrainage de René Dosière. Invité d’Audrey Crespo-Mara ce vendredi, le député apparenté PS a annoncé qu’il allait apporter sa signature au leader d’"En Marche !". Pour un appel franc et massif à voter Macron, l’élu spécialiste des finances publiques et auteur du livre "Argent, morale et politique", demande cependant encore un délai de réflexion.