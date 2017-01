REPLAY - L'intégralité de l'interview de François Fillon au 20H de TF1

François Fillon a ensuite affirmé que oui sa femme avait occupé un travail réel en tant qu'attachée parlementaire depuis la Sarthe entre 1997 et 2013. Il a détaillé les taches réalisées par cette dernière pour lui : "Elle a corrigé mes discours, reçu des gens à ma place, m'a représenté dans des manifestations (...) et me faisait remonter les demandes des personnes" sur le terrain. Retrouvez ci-dessus l'intégralité de l'intervention de François Fillon sur TF1.