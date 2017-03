REPLAY - "Le Live Présidentiel" du dimanche 5 mars février 2017 avec Eric Ciotti

Que vont faire les Républicains qui se réunissent lundi en conseil politique pour "évaluer la situation", alors que leur candidat continue de baisser dans les enquêtes ? François Fillon a-t-il marqué des point avec son rassemblement de soutien place du Trocadéro ? Éric Ciotti, le député LR et soutien de Fillon, en a débattu avec Christophe Jakubyszyn. Et c'est à regarder dans ce replay.





Dans le Live Presidentiel, notre pari c'est de vous faire vivre la campagne présidentielle française à travers les grandes tendances du Net. La stratégie en ligne de l'invité sera décryptée et analysée et il répondra en direct et #sansfiltre aux questions des internautes en Facebook Live. Parce qu'il n'y a pas que la télé dans la vie, on se retrouve tous les dimanches à 18h sur LCI et en Facebook Live , présenté par Christophe Jakubyszyn.