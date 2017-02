"Il est vraiment là avec nous !", on a vécu le meeting holographique de Mélenchon avec ses supporters

A 14h30, le leader de la France insoumise apparaît sur les deux écrans géants positionnés de part et d’autre de la scène. A Aubervilliers, comme à Lyon, ses supporters se soulèvent comme un seul homme. Tous attendent le moment fatidique de la téléportation de leur candidat aux Docks de Paris.





Et en un claquement de doigt, le voilà. Non pas en chair et en os. Mais en hologramme. Tel le génie d’Aladin dans le dessin-animé de Disney. Assis non loin de là, Serge est comme un enfant devant un match de foot. Ce militant qui pensait le voir apparaître comme dans "Star Wars", est bluffé par le rendu final. En face de lui, il n’a pas de doute, c’est bel et bien Jean-Luc Mélenchon : "Il est vraiment là !" A proprement parler, non. Mais l’image en 2D filmée par une caméra à Lyon et projetée sur un film transparent à Aubervilliers donne l’illusion d’un relief, l’impression de 3D.