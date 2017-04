VIDÉO – Cris de joie ou visages décomposés : émotion lors de l'annonce des résultats chez les principaux candidats

Réactions antinomiques à l’heure fatidique. Au moment de découvrir les résultats du premier tour de l’élection présidentielle à 20 heures, les soutiens des quatre principaux candidats ont, forcément, réagi de manière bien différente. Explosion de joie chez Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous deux qualifiés pour le second tour, profonde déception chez François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, quant à eux éliminés ; le frisson n’a pas été le même dans les QG des quatre membres du quatuor de tête. Découvrez, en vidéo, comment les militants ont laissé leurs émotions prendre le dessus.