Résultats de l'élection présidentielle : #RadioLondres reprend du service

Mais #RadioLondres n’était pas uniquement un hashtag à succès depuis 2012. C’était aussi un compte twitter tenu par le jeune youtubeur à succès, Hugo Travers. “Au début, expliquait-il récemment à RFI, j'avais créé un compte ‘Radio Londres’, qui relayait les meilleurs tweets avec ce hashtag, et qui a très bien marché (...) Une grosse communauté s'est alors créée. Et en plus de ça, les soirs d'élection, on annonce les résultats des élections avant 20 heures avec le message codé.”