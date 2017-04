Bureau de vote dans le noir, plusieurs cartes d'électeurs pour un même couple... : les couacs et les anomalies de ce premier tour

Les électeurs ont-ils pris leur décision à l’aveugle ? Ils ont peut-être, en effet, voté à tâtons. A Annonay, en Ardèche, la salle des fêtes, où était installé le bureau de vote, a été plongée dans le noir, en tout début d’après-midi... Le lieu a plutôt été privé d’électricité, à cause d’un incendie qui s’est déclaré dans un immeuble à quelques mètres de là. "La situation pose quelques problèmes pour les manipulations informatiques (procurations…)", rapporte Le Dauphiné. "Sans compter qu’il y fait sombre. Un dispositif d’alimentation de secours devrait être mis en place. Sinon, il restera les bougies, les allumettes ou les briquets." Les votants n’ont pas été obligés d’en arriver à de tels extrêmes : une heure après, le courant a été rétabli, et la lumière fût, à nouveau. Tout de même plus pratique pour le dépouillement du soir.