VIDÉO - En plein discours, Emmanuel Macron fait un clin d'oeil à sa femme Brigitte

"Aux miens, je veux dire merci. À ceux qui sont là, et à ceux qui ne sont plus. Car on ne fait rien de bien en oubliant qui l'on est et d'où l'on vient. À toute ma famille, et à Brigitte." Le vainqueur du premier tour Emmanuel Macron a profité de sa première prise de parole pour remercier ses proches et en particulier sa femme Brigitte Trogneux, qui l'a accompagné sur la scène du parc des expositions de Paris.