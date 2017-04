"Front républicain" : un second tour déséquilibré entre Macron et Le Pen ?

Comme un air de déjà-vu. Il y a 15 ans, le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen débordait le socialiste Lionel Jospin et se retrouvait propulsé par surprise au second tour d'une présidentielle, face à Jacques Chirac. On connaît la suite : un appel massif à voter pour le président sortant, à droite comme à gauche, au nom du "front républicain". Et un score sans appel à la clé : Jacques Chirac avait recueilli 82.21% des voix, terrassant le leader du Front national.





Au soir du premier tour, Emmanuel Macron hérite donc de la position qui fut celle de Jacques Chirac : tenter de fédérer massivement les électeurs de droite et de gauche contre Marine Le Pen. Pour autant, le scénario diffère sous bien des aspects : tous les sondages prédisaient que la candidate du FN se retrouverait au second tour... Et le "front républicain" a pris un peu de plomb dans l'aile.