Résultats du premier tour : le FN gagne 3,5 points par rapport à 2012, le PS perd 20 points dans le Sud

Lors du premier tour de la précédente élection, qui avait conduit François Hollande à l'Élysée, celui-ci avait remporté 28,63% des voix au premier tour. Ce qui lui donnait à l'époque une avance plus confortable de 5 points par rapport, aujoud'hui, à son ancien ministre de l'Economie, qui prétend transcender le clivage droite-gauche. "Il y a une espèce de fusion entre la zone Hollande de 2012 et la zone Bayrou de 2012 pour constituer le vote Macron. En Bretagne, il y a une espèce d'effet Jean-Yves Le Drian [ndlr : rallié au candidat d'En Marche!]", observe le politologue Alexis Massart, cité par franceinfo.





Le PS est donc absent du second tour de la présidentielle de 2017. Rappelons qu'en 1988, François Mitterrand avait réalisé un score record pour un candidat socialiste au premier tour avec 34,11% des voix. Soit plus de cinq fois plus que Benoît Hamon (6,35%) cette année. Dans le Sud, à l'intérieur des terres, celui-ci a perdu une vingtaine de points dans l'électorat socialiste par rapport à la précédente élection présidentielle. A Toulouse, par exemple, Benoît Hamon a remporté 10,36% des voix et Emmanuel Macron, 27,7%.