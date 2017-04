Qui sont les éventuels (et rares) soutiens de Marine Le Pen pour le second tour face à Macron ?

Pour l'instant, elle est la seule du camp Fillon à le faire, ou en tout cas à l'annoncer publiquement. Françoise Hostalier, coordinatrice de François Fillon dans le Nord, et secrétaire d'Etat à l'Enseignement scolaire d'Alain Juppé en 1995, a annoncé dans La Voix du Nord qu'elle voterait donc Marine Le Pen pour "faire battre Macron", qu'elle juge "pas digne de la fonction suprême", en raison notamment de ses propos sur la colonisation de l'Algérie et sa confusion sur "l'île de Guyane". L'idée de cette ex-élue : remporter les législatives avec Les Républicains et imposer un Premier ministre à Marine Le Pen.





Autre personnalité de la droite traditionnelle à succomber à la tentation FN : l'ex-patronne du Parti chrétien-démocrate Christine Boutin, figure de la Manif pour tous et condamnée pour des propos homophobes par le passé. L'ancienne ministre du Logement avait annoncé dimanche attendre que Marine Le Pen "s'engage sur trois points fondamentaux : la préoccupation vis-à-vis de la personne humaine et des plus fragiles en particulier, l'abrogation de la loi Taubira (sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels) et une Europe renouvelée." Lundi, elle a sauté le pas, appelant sur Twitter à un rassemblement contre Emmanuel Macron.