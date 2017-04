D'ex-conseiller à favori du second tour : comment Emmanuel Macron a remporté son pari fou

A 39 ans, Emmanuel Macron vient de remporter un pari inédit dans l’histoire de la Ve République : écarter les deux partis qui se partageaient l’exécutif depuis plus de 50 ans, exception faite de la parenthèse centriste de Valéry Giscard d’Estaing. Profitant de la faiblesse du candidat de la droite, François Fillon, miné par l’affaire des emplois présumés fictifs, et de la débâcle de celui du Parti socialiste, Benoît Hamon, Emmanuel Macron tient une première victoire, avant le second tour.





Il est pourtant parti de loin. Conseiller de l’ombre il y a cinq ans, jamais élu, l'ex-banquier était passé à la lumière en gagnant la confiance de François Hollande, au point de se voir confier le portefeuille de Bercy après le départ d'Arnaud Montebourg en 2014. Au gouvernement, ses positions libérales lui ont valu une opposition constante d'une bonne partie de la gauche, y compris au sein de la majorité. Hors du gouvernement, de nombreux responsables des deux bords lui ont collé durablement l'image d'un "Judas" portant la marque de la trahison vis-à-vis de son mentor, François Hollande.





Pour autant, de la fondation d'En Marche, il y a à peine un an, à son annonce de candidature en décembre, prenant de vitesse un François Hollande rejeté par l'opinion, l'ancien banquier a connu une dynamique jamais contredite dans les enquêtes d'opinion. Quand ses opposants promettaient de révéler son "inexpérience" lors de la campagne, Emmanuel Macron a su contourner les écueils en cristallisant un projet "social-libéral" tirant profit de la radicalité des programmes de ses concurrents, François Fillon à droite, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon à gauche, et séduisant l'opinion par son discours transpartisan et son message de renouvellement de la classe politique.