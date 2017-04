"Gâchis", "faillite ", "fiasco lamentable" : Fillon éliminé, l’heure des règlements de comptes à droite a sonné

L’heure des règlements de comptes a déjà sonné. Après l’élimination de François Fillon au premier tour de l’élection présidentielle, plusieurs responsables du parti Les Républicains (LR) se montrent déjà très critiques envers leur candidat, qu’ils accusent d’avoir torpillé une victoire que la droite française voyait comme certaine avant que n’éclatent les affaires.





À l’instar du Marseillais Renaud Muselier, député européen et ancien secrétaire d’Etat, certains jugent en effet, avec plus ou moins de véhémence, que le Sarthois fait payer à son camp ses ennuis médiatiques et judiciaires de ces dernières semaines. "La droite remercie vivement François Fillon de nous avoir coulés...", a tweeté l’ancien premier adjoint à la mairie de Marseille peu après l’annonce des résultats. Et d’ajouter, toujours extrêmement remonté, quelques instants plus tard : "Tirer un penalty sans gardien et rater le but... C'est la présidentielle de Fillon." Ambiance…