Ils avaient vu juste avant ce 1er tour : la revanche des instituts de sondage

Les derniers sondages (publiés vendredi) avaient tapé juste. En donnant Emmanuel Macron entre 23 et 24% (pour 23,75), Marine Le Pen entre 22 et 23% (21,53%), François Fillon entre 19 et 21% (19,914%), Jean-Luc Mélenchon entre 18 et 19,5% (19,64%), ils se sont approchés tout près des scores réalisés dimanche soir lors du premier tour de la présidentielle. Ils avaient également constaté une hausse régulière du taux de participation, passé en dix jours de 65 à 75% pour finalement s'établir autour de 78% (abstention à 78,23%).





"Ces derniers jours, ils ont bien senti la remontée tardive du niveau de participation et ont indiqué Emmanuel Macron en tête et Marine Le Pen en seconde position", souligne à l’AFP Anne Jadot, maître de conférences en science politique à l'université de Lorraine. Ceci alors "qu'ils étaient confrontés à une indécision inédite et très forte des électeurs", puisqu'un Français sur trois environ disait ces derniers jours n'avoir pas encore décidé pour qui il allait voter ou pouvoir encore changer d'avis.