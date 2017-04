Présidentielle 2017 : Macron et Le Pen qualifiés pour le second tour, Fillon troisième, retrouvez les résultats définitifs

Les résultats du ministère de l'Intérieur sont définitifs depuis 5h ce lundi. Ils confirment les premières estimations de notre partenaire Sofres Kantar Onepoint : Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont arrivés en tête du premier tour de cette élection présidentielle et sont donc qualifiés pour le second tour du 7 mai.





Voici la liste de ces résultats définitifs :