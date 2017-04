Grande favorite, elle se contente de la 2e place : Marine Le Pen a-t-elle raté sa campagne ?

Elle était également apparue particulièrement en retrait à l'occasion des deux débats présidentiels où, successivement mise en difficulté par Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou, les soupçons d'emplois fictifs du FN au Parlement européen lui furent renvoyées en pleine figure. Ses derniers jours de campagne, avec ses propos polémiques sur la responsabilité de la France dans la rafle des Parisiens de confession juive au Vel' d'Hiv', la virent reprendre les habitudes de son parti, le tout couplé à un discours particulièrement dur sur l'immigration.





La voilà désormais opposée à Emmanuel Macron, le candidat qui représente le plus, par son adhésion aux thèses libérales et pro-européennes, mais aussi par son discours plus ouvert vis-à-vis des populations étrangères, son opposé politique. Un duel "patriotes" contre "mondialistes" qu'elle avait pronostiqué, et qui tiendra la France en haleine jusqu'au 7 mai.