Emmanuel Macron critiqué pour y avoir fêté sa victoire : qu’est-ce que La Rotonde ?

Face aux critiques et pour empêcher d’être comparé à Nicolas Sarkozy et l’épisode du Fouquet’s, Emmanuel Macron est alors sorti voir les journalistes. "Si vous n’avez pas compris que c’était mon plaisir ce soir d’inviter mes secrétaires, mes officiers de sécurité, les politiques, les écrivains, les femmes et les hommes qui depuis le premier jour m’accompagnent, c’est que vous n’avez rien compris à la vie", a-t-il déclaré. "Donc c’est ce que vous voulez, mais c’était mon moment du cœur, vous voyez ? Mais je crois qu’au Fouquet’s, il n’y a pas beaucoup de secrétaires ou d’officiers de sécurité (…). Vous avez vu qui était ici à table". Avant de conclure : "Moi, je n’ai pas de leçon à recevoir du petit milieu parisien".