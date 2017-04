La soirée de Macron à La Rotonde ne passe pas : "Jacques Chirac n'a pas fait la fête quand Jean-Marie Le Pen était au second tour"

Gérald Darmanin n'est pas le seul à s'être agacé de cette petite sauterie. Sur Twitter, hommes politiques, éditorialistes ou simples internautes ont fait part de leur indignation ou de leur étonnement. "Le FN est à 22% mais Emmanuel Macron fait la fête en famille à la Rotonde. On a le sens de l'Etat ou on ne l'a pas", lâche Dion Jack, journaliste à Marianne. "Le problème est que le clan Macron fête un 2nd tour contre Le Pen. Comment auriez-vous réagi si Chirac avait fait de même en 2002 ?", estime Marie-Anne. "Il est face au FN au second tour, qui fait son meilleur score historique, et il va faire la fête. ALLO !", juge de son côté Tony.