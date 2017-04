Marseille : le président d'un bureau de vote disparaît mystérieusement avec les bulletins non dépouillés

D’après le quotidien La Provence, qui rapporte cette histoire, l'homme a finalement été retrouvé près de son domicile après des recherches menées par la police, rien que ça ! Et alors que sur les réseaux sociaux, on imaginait déjà des hypothèses incroyables, en réalité, il n'en était rien : l'homme avait tout simplement mal saisi la procédure à suivre. Il s'apprêtait donc tranquillement à rejoindre son domicile avec les bulletins non dépouillés dans ses affaires.