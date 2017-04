"Le gars se tripote comme s’il fêtait son Bac" : la (violente) charge de Nicolas Bedos contre la "frivolité" du discours d’Emmanuel Macron

Dimanche soir, parc des Expositions à Paris, aux alentours de 22h. Emmanuel Macron, en tête du premier tour, prend la parole devant ses proches, militants et plus largement les Français. Parmi eux, un certain Nicolas Bedos. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’humoriste et réalisateur n’a pas du tout, mais alors pas du tout, apprécié le discours du candidat En Marche!