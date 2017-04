Résultats présidentielle 2017 : à Nantes, Macron devant Mélenchon au premier tour

Qualifié au second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron a recueilli 30,83% des voix à Nantes (Loire-Atlantique). Derrière, on retrouve Jean-Luc Mélenchon qui a récolté 25,47% des suffrages exprimés. Le candidat de la France Insoumise devance François Fillon (20,25%) et Benoît Hamon (10,98%). Quant à Marine Le Pen, elle a récolté 7,12% des voix.





