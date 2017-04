Résultats présidentielle 2017 : à Nice, Fillon devance Le Pen au premier tour

Distancé au niveau national, François Fillon a recueilli 26,10% des voix à Nice (Alpes-Maritimes). Il est talonné par Marine Le Pen : la candidate du FN est crédité de 25,28% des suffrages exprimés. Derrière, on retrouve Emmanuel Macron (20,52%), qualifié au second tour de l'élection présidentielle et Jean-Luc Mélenchon (17,34%).





A noter que le taux d'abstention est de 23,64% ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale qui devrait avoisiner 19 à 22%.