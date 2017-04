Ces 5 circonstances hyper favorables qui ont permis à Emmanuel Macron d’arriver en tête au premier tour

Le dernier véritable obstacle se nommait en fait François Bayrou, qui attendait, tapi dans l’ombre, pour surgir. Mais c’est finalement une personnalité méconnue, Penelope Fillon, à travers les révélations d’emplois fictifs présumés du Canard Enchaîné, qui a tout bouleversé. Si nombre d’électeurs de droite parmi les plus modérés pouvaient encore hésiter à délaisser François Fillon pour se tourner vers un candidat plus centriste, les affaires ont achevé de les convaincre. Longtemps, François Bayrou a espéré un retrait de François Fillon au profit d’Alain Juppé, afin de se rallier à ce dernier. Mais il n’est jamais venu et, dans ce temps de latence, Emmanuel Macron a fini par susciter une adhésion que le Béarnais ne pouvait plus négliger. François Bayrou n’a plus ensuite eu d’autre choix, actant, par son ralliement à Emmanuel Macron, celui de toute la droite modérée au candidat d’En Marche .