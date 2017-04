Droite et PS éliminés, prime aux candidats "hors système" : quels enseignements tirer de ce premier tour de l'élection présidentielle ?

En portant Jean-Luc Mélenchon, partisan d'une VIe République, à plus de 19% des voix, en éliminant François Fillon, député depuis 1981, mis en examen dans une affaire d'emplois présumés fictifs, et en qualifiant Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui ont promis le renouvellement de la classe politique, les Français ont plébiscité les projets affirmant vouloir renouveler les institutions et les pratiques politiques.





Ils confirment ce que les sympathisants de droite et de gauche avaient amorcé lors des primaires avec Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou encore Manuel Valls : l'élimination des responsables politiques ayant un long passif dans un gouvernement et ayant effectué des fonctions au plus haut niveau de l'Etat.