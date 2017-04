"Non", "séisme"... Comment la presse avait-elle réagi à l'accession de Le Pen au second tour le 21 avril 2002 ?

"Beaucoup de Français ressentent la présence de Le Pen au second tour comme une honte", écrivait le quotidien allemand Die Welt. "L'avertissement qu'ont voulu donner les électeurs n'aurait guère pu être plus violent (…) D'ores et déjà, les dégâts sont énormes pour le système politique français, l'image de la nation championne de la défense des vertus démocratiques est très endommagée."





Tonalité plus sévère encore dans le Berliner Zeitung : "Quel spectacle pitoyable attend la France, l'Europe et le monde démocratique le premier dimanche de mai : Chirac dans la pose du vainqueur sur un extrémiste mis au ban, considéré comme un paria et un raciste, mais qui pourra prétendre avoir été placé deuxième par les électeurs français dans la course à la plus haute fonction de l'Etat. Un cauchemar. Jacques Chirac va rester président, mais à quel prix ?".





"Pardonne-leur, Marianne, les électeurs n'ont pas dû savoir ce qu'ils faisaient", pouvait-on lire dans le quotidien belge Le Soir. "Ce 21 avril, l'Hexagone, pays des Lumières, berceau des droits de l'homme, modèle des démocraties occidentales, n'est évidemment pas devenu tout à coup xénophobe. La France n'a pas propulsé le leader du Front national. Elle l'a laissé entrer par effraction. Pis : elle lui a laissé la clé."