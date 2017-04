Amer après son pari perdu, Jean-Luc Mélenchon refuse de donner une consigne de vote pour le second tour

Une heure après le dévoilement des premières estimations, dimanche soir, Jean-Luc Mélenchon et ses équipes se refusaient à reconnaître les résultats du premier tour de la présidentielle. "Nous ne validons pas le score annoncé sur la base de sondages. Les résultats des grandes villes ne sont pas encore connus. J'appelle à la retenue et les commentateurs à la prudence", avait écrit vers 21h le candidat de la France insoumise.





Annoncé à 19% dans les premières estimations - "ce n'est pas le résultat que nous espérions" - tout près de François Fillon mais distancé par Marine Le Pen, deuxième du scrutin, Jean-Luc Mélenchon a finalement assuré, autour de 22h, à son quartier général : "Nous respecterons les résultats quand ils seront connus."





Amer, le 4e homme de la présidentielle 2012 a réservé ses critiques aux "médiacrates et oligarques [qui] jubilent" et n'a pas voulu départager les deux finalistes du scrutin. Une tâche qu'il laisse "aux 450.000 insoumis qui l'ont soutenu". Il a renvoyé dos à dos Emmanuel Macron et Marine Le Pen : "Ceux qui prétendent aujourd'hui nous représenter sont incapables" d'une "prise de conscience écologique" et d'une volonté de protéger "les acquis sociaux élémentaires".





Alors que cette absence de prise de position était critiquée, son lieutenant Alexis Corbière a écarté d'un revers le reproche dimanche soir : "On s'est toujours battu contre l'extrême droite, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ce soir, on entend les mêmes discours qui débouchent sur la reproduction d'une politique sociale-libérale qui accroît les inégalités."