Présidentielle 2017 : Macron et Le Pen au second tour, Fillon troisième, retrouvez tous les résultats

Les résultats s'affinent. Annonçant d'abord Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête de ce premier tour à 23 %, suivis de François Fillon et Jean-Luc Mélenchon à 19%, les premières estimations ont ensuite continué de donner une image plus précise de ce scrutin. Voici les estimations fournies par notre partenaire Sofres Katar onepoint, mises à jour à 21 h 05.