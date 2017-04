La soirée électorale vue de Twitter : bons mots, ralliements et danses endiablées dans les QG

SUR LES RESEAUX SOCIAUX - On le sait désormais, c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui s'affronteront le 7 mai prochain pour le second tour de l'élection présidentielle. Un résultat qui a évidemment fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, dans les QG des candidats et hors de nos frontières. LCI vous offre un petit tour à 360 de ce qu'il fallait retenir de cette soirée sur les réseaux sociaux.