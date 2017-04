NuitDesBarricades : qui sont ces "antifascistes" anti-Macron et anti-Le Pen qui ont semé la pagaille dimanche soir ?

Finis les looks "redskin" et le rock alternatif, place à un ensemble hétéroclite, sans codes communs, si ce n’est une volonté affirmée de lutter par tous les moyens contre la mouvance d’extrême droite. Cela passe beaucoup, depuis les années 2000, par un travail de veille sur internet. Des sites comme REFLEXes, Fafwatch ou La Horde recensent ainsi les activités et l’idéologie des "Jeunesses nationalistes révolutionnaires". Ce qui crée de nouvelles frictions.





"Les mouvements sociaux sont redevenus agités, indiquait à LCI, début avril, Benoît Scheckenburger, le responsable du service d’ordre de Jean-Luc Mélenchon. Derrière le discours de dédiabolisation, l’extrême droite effectue un partage des rôles. On voit réapparaître, durant cette campagne, Serge Ayoub et toute la mouvance skin. La droite identitaire vient physiquement essayer de perturber nos rassemblements, à fréquence régulière. Et la désespérance fait qu’une partie de l’ultra-gauche autonome vient casser lors des manifs."