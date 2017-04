Pas de consigne de vote entre Macron et Le Pen : le non-choix de Mélenchon ne passe pas à gauche

Après l'annonce des résultats du premier tour dimanche soir, Jean-Luc Mélenchon n'a pas voulu accepter sa défaite lors de son discours face à ses partisans et a appelé à la prudence, en attendant les pourcentages définitifs. "Nous ne validons pas le score annoncé sur la base de sondages. Les résultats des grandes villes ne sont pas encore connus. J'appelle à la retenue et les commentateurs à la prudence", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Nous respecterons les résultats quand ils seront connus."





Le candidat des "insoumis", amer, a surtout refusé de donner une consigne de vote pour le second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, critiquant "les médiacrates et les oligarques qui jubilent" : il laissera décider les militants de son mouvement. Un non-choix qui ne passe pas à gauche, comme l'a expliqué Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, sur son compte Twitter : "J'ai du respect pour tous les votes de gauche et Mélenchon, mais ne pas appeler à battre M. Le Pen est une faute et intenable quand on est de gauche".